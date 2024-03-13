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«Вылет «Ак Барса» — это не сенсация». Плющев объяснил провал Казани в Кубке Гагарина

«Вылет «Ак Барса» — это не сенсация». Плющев объяснил провал Казани в Кубке Гагарина
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил вылет казанского «Ак Барса» от «Автомобилиста» (1-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024.

«Вылет Казани – это не сенсация. Это просчитывалось, те проблемы внутреннего характера, которые мы видели в регулярном чемпионате, никуда не делись и остались нерешёнными. Вызывает удивление, что клуб с таким бюджетом безобразно провёл весь сезон. «Ак Барс» выглядел неубедительно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4.

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