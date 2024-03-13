«Коля здорово бросает, Паша хорошо бежит». Морозов — об игре с Голдобиным и Порядиным

Нападающий «Спартака» Иван Морозов рассказал, в чём секрет успешной игры его звена с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным.

«Здорово подходим друг другу. Общаемся на льду и вне льда. Хорошо понимаем, кто как будет действовать в следующую секунду, куда будет двигаться. Используем сильные стороны друг друга, каждый дополняет каждого. Коля здорово бросает, Паша хорошо бежит. Через тренировки и игры стараемся ещё больше улучшать наше взаимодействие», — сказал Морозов в интервью «Известиям».

Напомним, в регулярном чемпионате Морозов сыграл 37 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 результативных передач, набрав в общей сложности 38 очков. В плей-офф на счету форварда пять матчей и 5 (2+3) очков.