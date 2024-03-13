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«Всё по праву и логично, без сенсаций». Канарейкин — об итогах первого раунда плей-офф КХЛ

«Всё по праву и логично, без сенсаций». Канарейкин — об итогах первого раунда плей-офф КХЛ
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Бывший главный тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин подвёл итог первого раунда Кубка Гагарина — 2024.

«Всё по праву, всё логично, и всё развивается пока без, скажем так, сенсаций. Много уже сказано про ЦСКА и «Ак Барс». Ну всё по сезону, как команды шли по регулярке, в общем-то ничего не произошло», — сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Московское «Динамо» сыграет с «Трактором», «Авангард» — с «Локомотивом», «Металлург» – со «Спартаком», СКА — с «Автомобилистом».

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