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Форвард СКА Глотов: «Автомобилист» — хороший соперник, но мы фокусируемся на себе

Форвард СКА Глотов: «Автомобилист» — хороший соперник, но мы фокусируемся на себе
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26-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Василий Глотов поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» и оценил влияние открытых тренировок на моральное состояние команды.

«Автомобилист» – хороший соперник, но мы фокусируемся на себе. У нас долгий путь. Ждём первую игру. Хотим скорее сыграть, проявить себя, показать свой хоккей и двигаться дальше.

Как открытые тренировки заряжают на матчи? Очень хорошо. Большой эмоциональный заряд. В сезоне у нас плотный график, не всегда можем устроить такую тренировку. А сейчас есть возможность. Я смотрел на глаза Миши Воробьёва сегодня. Летал по полю, был в восторге – супер!» – цитирует Глотова пресс-служба СКА.

Первый матч серии с «Автомобилистом» пройдёт в Санкт-Петербурге 17 марта. За пять матчей серии первого раунда с «Торпедо» Глотов отметился тремя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

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