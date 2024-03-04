Обошёл Гашека и побил рекорд клуба. Почему Бобровский — реальный претендент на «Везину»

Российских вратарей в НХЛ, которые в последние годы громко заявили о себе, стали законодателями хоккейных мод, гарантом качества, национальным достоянием и даже — подобно русским хакерам — своего рода брендом, в нынешнем сезоне избалованная их недавними подвигами отечественная публика больше хает, нежели хвалит.

Действительно, для многих наших голкиперов в сильнейшей лиге мира текущая регулярка складывается далеко не так хорошо — лучший вратарь планеты последних лет Андрей Василевский мучится вместе с «Тампой», после 37 матчей демонстрируя худшие показатели в карьере — 89,6% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,98.

Новый король Нью-Йорка и последний на сегодняшний день российский обладатель «Везины» Игорь Шестёркин в недавних матчах смотрелся очень убедительно, став третьей звездой февраля, но до этого не радовал прежней стабильностью. В его пассиве аж восемь матчей с процентом отражённых бросков ниже 85 — больше только у трёх голкиперов (по девять — у Коннора Ингрэма из «Аризоны», Юусе Сароса из «Нэшвилла» и Стюарта Скиннера из «Эдмонтона»). Но он всё ещё выручает — его показатель GSAx составляет 12,2, то есть он пропустил на 12 голов меньше ожидаемого.

Ближайший сосед Шестёркина Илья Сорокин как мог тащил «Айлендерс» на протяжении трёх лет, но, кажется, банально устал нести команду на себе. «Островитяне» попросту не жалеют своего первого номера — ни один вратарь лиги в этой регулярке не принял на себя столько бросков, сколько Сорокин. Соперники потревожили Илью 1466 раз — для сравнения, идущий следом за ним в этом списке Александр Георгиев получил 1410 бросков, проведя на льду на 320 минут больше! И даже при этом экс-голкипер ЦСКА умудряется отражать достойный 91% бросков, хотя коэффициент надёжности 3,06, конечно, немного пугает. В чём самого Илью винить всё-таки сложно — согласно продвинутой статистике, он спас «Айлендерс» от трёх голов (GSAx 3,4).

Илья Сорокин Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

К слову о Георгиеве. Александр делит с Тэтчером Демко из «Ванкувера» первое место по количеству побед (31), но по личной статистике голкипер «Колорадо» далеко не так хорош — 90% ОБ и 2,91 КН. К сожалению, проваливает сезон Илья Самсонов — выставление на драфт отказов и небольшая перезагрузка в январе поспособствовали кратковременному оживлению стража ворот «Торонто», однако в последнее время его показатели вновь оставляют желать лучшего — общая картина 88,3% ОБ и 3,23 КН является худшей для наших вратарей, проведших более 1000 минут на льду в этом сезоне.

Но даже в нынешних условиях нашёлся российский вратарь, который проводит сезон на уровне лучших голкиперов лиги. И это Сергей Бобровский, в 35 лет набравший невероятную форму во «Флориде». Хотя за всё время пребывания Бобровского в солнечном штате ему немало доставалось — в предыдущие годы Сергей, который после ухода с арены Кэри Прайса стал самым высокооплачиваемым вратарём НХЛ, не раз становился объектом критики со стороны СМИ и болельщиков.

Действительно, в составе «пантер» долгое время дела у него шли не очень — Бобровский был тенью самого себя и разительно отличался от того Бобровского, который дважды признавался лучшим вратарём лиги в составе «Коламбуса». Но прошлогодний плей-офф, в котором Сергей стал одним из главных героев «Флориды», видимо, придал ему дополнительной энергии — в этой регулярке россиянин вновь напоминает, что $ 10 млн в год ему платят не просто так.

Такого Бобровского, как сейчас, мы не видели уже очень давно: 91,8% ОБ и 2,3 КН — его лучшие средние показатели с сезонов 2017/2018 и 2016/2017 соответственно.

Сезон Матчи ОБ КН 2010/2011 54 91,5% 2,59 2011/2012 29 89,9% 3,02 2012/2013 38 93,2% 2,00 2013/2014 58 92,3% 2,38 2014/2015 51 91,8% 2,68 2015/2016 37 90,8% 2,75 2016/2017 63 93,1% 2,06 2017/2018 65 92,1% 2,42 2018/2019 62 91,3% 2,58 2019/2020 50 90% 3,23 2020/2021 31 90,6% 2,91 2021/2022 54 91,3% 2,67 2022/2023 50 90,1% 3,07 2023/2024* 44 91,8% 2,3

* — текущий сезон

Относительно этого сезона Сергей всего два раза демонстрировал лучшую надёжность и четырежды отражал больший процент бросков — нынешний год действительно можно назвать его ренессансом.

В середине января официальный сайт НХЛ представил собственный список кандидатов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярного сезона. В этом рейтинге учитывалось мнение 15 авторов, которые не нашли места для Бобровского в топ-3, расположив россиянина только на четвёртой строчке — его опередили Коннор Хеллебайк, Тэтчер Демко и Кэм Тальбо.

Спустя полтора месяца картина значительно изменилась — теперь отсутствие Сергея в первой тройке будет выглядеть максимально странно. Демко и Тальбо в последнее время далеко не так надёжны, как на старте сезона, а вот Бобровский, напротив, сделал всё, чтобы навязать борьбу Хеллебайку за право получить главный индивидуальный вратарский приз по итогам регулярки.

Вот так выглядит топ-5 голкиперов по проценту отражённых бросков. Обязательное условие — не менее 25 проведённых матчей:

Вратарь Клуб Матчи ОБ КН Шат-ауты Коннор Хеллебайк «Виннипег» 44 92,4% 2,25 3 Эдин Хилл «Вегас» 25 92,3% 2,38 2 Джереми Свейман «Бостон» 34 91,9% 2,53 3 Джоуи Даккорд «Сиэтл» 39 91,9% 2,45 2 Сергей Бобровский «Флорида» 44 91,8% 2,3 4

В этом рейтинге Бобровский только на пятом месте, однако его отрыв от Свеймана и Даккорда минимален, Хилл провёл почти в два раза меньше матчей, а Сергей играет гораздо надёжнее. Кстати, о надёжности:

Свеймана здесь сменил Кочетков, а январских претендентов на топ-3 Демко и Тальбо, которые провели 46 и 38 матчей соответственно, нет ни в одном из этих двух списков. Зато Бобровский по надёжности уже второй, при этом отставание от Хеллебайка минимальное. Большое количество пунктов Сергей отыграл в этом календарном году — с 1 января 2024 года коэффициент надёжности у голкипера «Флориды» равен 1,98, а у вратаря «Виннипега» — 2,12.

Прямо сейчас Бобровский находится в лучшей форме, нежели Хеллебайк — россиянин не пропускал более двух шайб в 10 последних матчах, установив рекорд клуба по продолжительности такой серии и оформив два шат-аута на этом отрезке, в то время как голкипер «Джетс» стал пропускать куда больше. Говорить о том, что Коннора нагружают заметно чаще, практически не приходится. Да, по его воротам нанесли на 99 бросков больше, но при этом и разница в игровом времени с Бобровским у него составляет почти час: Хеллебайк принимает на себя в среднем 0,49 броска в минуту, а Бобровский — 0,47.

Незначительное преимущество американца можно наблюдать и в проценте отражённых бросков из зон повышенной опасности (пятака и нижнего слота) — 83,3 против 81,6, а также со средней дистанции — 91,5 против 91,4. Единственный показатель, который у Хеллебайка значительно выше, чем у Бобровского, — GSAx. Здесь Коннор опережает Сергея практически в два раза — 31,2 против 17,5. Хотя при игре в меньшинстве голкипер «пантер» выручает чуть больше — 4,9 GSAx против 3,3 у вратаря «Джетс».

Коннор Хеллебайк Фото: Erin Hooley/AP Photo/ТАСС

Впрочем, превосходство по статистическим параметрам далеко не всегда гарантирует «Везину» — Бен Бишоп, который в 2019 году был лучшим по двум главным индивидуальным показателям среди тройки номинантов, но проиграл одержавшему больше побед Андрею Василевскому, не даст соврать. В этом, кстати, у Бобровского пока есть совсем небольшое, но всё же преимущество — при равном количестве матчей Сергей выиграл на один больше.

Бороться за приз лучшему голкиперу вполне мог бы и Кочетков — но глупые грубые ошибки, как, например, пропущенный в матче с «Колорадо» гол с середины площадки или же недавний провал в третьем периоде встречи с «Виннипегом», сильно портят картину. Впрочем, в теории Пётр ещё может рассчитывать на «Колдер» — россиянина признали лучшим новичком февраля, и, хотя навязать серьёзную конкуренцию Коннору Бедарду будет практически невозможно, шансы попасть в итоговую тройку номинантов Кочетков имеет.

Что касается Бобровского, то в его пользу говорят не только показатели этого сезона, но и глобальные успехи, которые также могут вызвать отклик в сердцах генменеджеров клубов НХЛ, определяющих лучшего вратаря регулярного чемпионата. Недавняя победа в матче с «Детройтом» стала для Сергея 390-й в лиге — по этому показателю он обошёл легендарного Доминика Гашека, заняв единоличное 15-е место. Уже в этом сезоне Бобровский наверняка заберётся ещё выше — от идущего 14-м Райана Миллера его отделяет всего один выигранный матч.

Вратарь Матчи Победы 1. Мартин Бродо 1266 691 2. Марк-Андре Флёри* 1014 556 3. Патрик Руа 1029 551 4. Роберто Луонго 1044 489 5. Эд Белфор 963 484 ...10. Тони Эспозито 886 423 ...11. Гленн Холл 906 407 ...12. Грант Фюр 868 403 ...13. Крис Осгуд 744 401 ...14. Райан Миллер 796 391 ...15. Сергей Бобровский* 686 390 ...16. Доминик Гашек 735 389 ...17. Джонатан Куик* 774 388

* — продолжает карьеру

Теоретически Бобровский может подобраться к десятке уже в этом сезоне — «Флориде» осталось провести 21 матч. Но на практике, конечно, это вряд ли осуществится, разве что Сергей потеснит ещё и Осгуда.

Конечно, это никак не гарантирует россиянину «Везину» — и ничто не может гарантировать её в начале марта. Однако текущая форма Бобровского, его стабильность по ходу сезона и успешная игра «Флориды» — в конце концов, успехи Сергея также связаны и с общим преображением команды — дают право предположить, что третий личный приз в его карьере (и даже четвёртый — Бобровский на пару с Энтони Столарзом поспорит с дуэтом Хеллебайк — Броссуа за «Дженнингс Трофи») вполне реален и как минимум в финальной тройке претендентов в восьмой раз подряд окажется наш вратарь.