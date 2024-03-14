Виктор Козлов ответил на вопрос, перехитрил ли его Алексей Заварухин в серии плей-офф КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о работе Алексея Заварухина у руля челябинского «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Заварухин меня перехитрил? Не видел подобных ситуаций, не считаю так и не заметил какого-то «перехитрения». Соперник сыграл прагматично, отдаём ему должное. По ходу серии мы постоянно вносили коррективы. Скажем, первая игра заметно отличалась от последней, но, к сожалению, не все коррективы сработали. Полезный опыт для нас.

Тренерская работа такова, что всегда ищешь что-то новое, черпаешь определённые моменты. По ходу сезона ребята росли, мы старались максимально раскрыть их плюсы и где-то погасить какие-то недочёты. Например, старались взять всё от молодой, мобильной атаки и уйти от лишнего давления на несколько возрастную оборону. В целом у нас молодая, перспективная команда, все мы учимся, тренеры – не исключение», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Салават Юлаев» покинул Кубок Гагарина, проиграв «Трактору» со счётом 2-4 в серии.

В регулярном чемпионате команда Козлова заняла третье место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 68 играх.