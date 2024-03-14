Козлов о провале в плей-офф: обязаны дать правильную реакцию, чтобы стать намного сильнее

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о вылете команды в первом раунде Кубка Гагарина.

«Нами пройден большой путь. Я ребятам сказал после заключительного матча, что регулярный чемпионат они провели хорошо, дали республике праздник. Про плей-офф сказал так: «Чтобы в нём выиграть, нам нужно играть по-другому».

Второй год подряд вылетели в первом раунде? Это горькая пилюля, которая второй год подряд нам достаётся. Обязаны дать на неё правильную реакцию, чтобы стать намного сильнее», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Салават Юлаев» покинул Кубок Гагарина, проиграв «Трактору» со счётом 2-4 в серии.

В регулярном чемпионате команда Козлова заняла третье место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 68 играх.