Александр Овечкин превзошёл Джо Сакика по очкам на выезде в истории НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.

В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий столичной команды Александр Овечкин. 38-летний россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Коннором Макмайкла, благодаря чему вышел на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ в гостевых матчах.

Проводящий 708-й матч в лиге на выезде россиянин сегодня набрал 742-е очко за карьеру в НХЛ с гостевых матчах и превзошёл показатель Джо Сакика (741 очко в 676 матчах). Следующая планка — занимающий 8-е место Горди Хоу (778 очков в 883 матчах). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1298 очков в 742 матчах).

