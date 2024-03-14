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Александр Овечкин превзошёл Джо Сакика по очкам на выезде в истории НХЛ

Александр Овечкин превзошёл Джо Сакика по очкам на выезде в истории НХЛ
Александр Овечкин
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В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.

В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий столичной команды Александр Овечкин. 38-летний россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Коннором Макмайкла, благодаря чему вышел на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ в гостевых матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
7 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль – 04:36 (pp)     2:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 06:58 (pp)     2:1 Мирошниченко – 08:30     2:2 Макмайкл (Овечкин, Пасиоретти) – 10:55 (pp)     3:2 Хайман (Макдэвид, Кулак) – 11:24     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 34:13     5:2 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:08 (pp)     6:2 Фёгеле (Маклауд, Драйзайтль) – 50:41     7:2 Браун (Кейн, Хенрик) – 51:00    

Проводящий 708-й матч в лиге на выезде россиянин сегодня набрал 742-е очко за карьеру в НХЛ с гостевых матчах и превзошёл показатель Джо Сакика (741 очко в 676 матчах). Следующая планка — занимающий 8-е место Горди Хоу (778 очков в 883 матчах). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1298 очков в 742 матчах).

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