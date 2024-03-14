Голевой пас Овечкина и шайба Мирошниченко не помогли «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»

В ночь с 13 на 14 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:2.

В составе «Кэпиталз» отметились результативными действиями российские нападающие — капитан команды Александр Овечкин оформил голевой пас на вторую шайбу «Вашингтона» в большинстве, первую записал на свой счёт его партнёр по звену Иван Мирошниченко. Четыре очка набрал форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль — на его счету один гол и три результативных передачи. Хет-трик оформил нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, голом и двумя ассистами отметился его партнёр по звену Коннор Макдэвид.

Это поражение стало для «Вашингтона» вторым подряд в регулярном чемпионате. Команда Овечкина идёт на десятом месте в таблице Восточной конференции с отставанием в три очка от зоны плей-офф.