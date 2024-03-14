Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Вашингтон Кэпиталз 7:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 14 марта

Голевой пас Овечкина и шайба Мирошниченко не помогли «Вашингтону» в матче с «Эдмонтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 13 на 14 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль – 04:36 (pp)     2:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 06:58 (pp)     2:1 Мирошниченко – 08:30     2:2 Макмайкл (Овечкин, Пасиоретти) – 10:55 (pp)     3:2 Хайман (Макдэвид, Кулак) – 11:24     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 34:13     5:2 Хайман (Бушар, Драйзайтль) – 39:08 (pp)     6:2 Фёгеле (Маклауд, Драйзайтль) – 50:41     7:2 Браун (Кейн, Хенрик) – 51:00    

В составе «Кэпиталз» отметились результативными действиями российские нападающие — капитан команды Александр Овечкин оформил голевой пас на вторую шайбу «Вашингтона» в большинстве, первую записал на свой счёт его партнёр по звену Иван Мирошниченко. Четыре очка набрал форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль — на его счету один гол и три результативных передачи. Хет-трик оформил нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, голом и двумя ассистами отметился его партнёр по звену Коннор Макдэвид.

Это поражение стало для «Вашингтона» вторым подряд в регулярном чемпионате. Команда Овечкина идёт на десятом месте в таблице Восточной конференции с отставанием в три очка от зоны плей-офф.

Материалы по теме
Овечкин потеснил трёх легенд НХЛ! Но Макдэвид порвал «Вашингтон» и почти догнал Кучерова
Видео
Овечкин потеснил трёх легенд НХЛ! Но Макдэвид порвал «Вашингтон» и почти догнал Кучерова
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android