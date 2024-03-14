Макдэвид вплотную приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров сезона НХЛ
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в победном матче с «Вашингтоном» (7:2). На счету канадского нападающего в текущем сезоне стало 106 (25+81) очков в 62 матчах.
Таким образом, Макдэвид вплотную приблизился к российскому нападающему «Тампа-Бэй» Никите Кучерову, на счету которого 107 (38+69) очков в 64 матчах. Россиянин занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона.
Лучшим бомбардиром сезона НХЛ на данный момент является капитан «Колорадо» Натан Маккиннон. Форвард отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Ванкувером» (4:3 ОТ) и довёл общее количество очков в текущем сезоне до 115 (42+73) за 67 матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 04:36 (pp) 2:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 06:58 (pp) 2:1 Мирошниченко – 08:30 2:2 Макмайкл (Овечкин, Пасиоретти) – 10:55 (pp) 3:2 Хайман (Макдэвид, Кулак) – 11:24 4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 34:13 5:2 Хайман (Бушар, Драйзайтль) – 39:08 (pp) 6:2 Фёгеле (Маклауд, Драйзайтль) – 50:43 7:2 Браун (Кейн, Хенрик) – 51:00
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