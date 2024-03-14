Макдэвид вплотную приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в победном матче с «Вашингтоном» (7:2). На счету канадского нападающего в текущем сезоне стало 106 (25+81) очков в 62 матчах.

Таким образом, Макдэвид вплотную приблизился к российскому нападающему «Тампа-Бэй» Никите Кучерову, на счету которого 107 (38+69) очков в 64 матчах. Россиянин занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона.

Лучшим бомбардиром сезона НХЛ на данный момент является капитан «Колорадо» Натан Маккиннон. Форвард отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Ванкувером» (4:3 ОТ) и довёл общее количество очков в текущем сезоне до 115 (42+73) за 67 матчей.