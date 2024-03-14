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Козлов: в этом сезоне все игроки «Салавата» сделали шаг вперёд

Козлов: в этом сезоне все игроки «Салавата» сделали шаг вперёд
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру легионеров уфимского клуба в серии первого раунда с «Трактором». Уфимский клуб уступил челябинцам в серии из шести матчей и завершил сезон.

«Легионеры «Трактора» сыграли сильнее легионеров «Салавата Юлаева»? Для меня дорог каждый игрок нашего состава. Наши легионеры хорошо сыграли. Ливо в топе, Хмелевски там же. Дроздов тоже красавец. Я считаю, что в этом сезоне все ребята сделали шаг вперёд. Болельщики за это проголосовали — ногами и аншлагами», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Салават Юлаев» покидает розыгрыш Кубка Гагарина в первом раунде уже во второй сезон подряд. В прошлом году уфимцы в шести матчах уступили «Адмиралу».

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Горькая пилюля, второй год достаётся». Виктор Козлов — о вылете «Салавата» из плей-офф
Эксклюзив
«Горькая пилюля, второй год достаётся». Виктор Козлов — о вылете «Салавата» из плей-офф
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