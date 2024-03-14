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Журналист НХЛ: Мирошниченко выделяется своей физической формой

Журналист НХЛ: Мирошниченко выделяется своей физической формой
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Журналист НХЛ Бэйли Джонсон отметила отличную физическую форму российского нападающего «Вашингтона» Ивана Мирошниченко. Это же подметил и главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери после игры с «Виннипегом» (0:3).

«Физическая подготовка Ивана Мирошниченко действительно выделялась в последних двух играх. Спенсер Карбери подчеркнул это после игры с „Виннипегом“, и сегодня вечером он отлично проявил себя в матче с „Эдмонтоном“. Это является ключом к его способности успешно бороться за шайбы и добиваться результатов», — написала журналист в своей соцсети.

В матче с «Эдмонтоном» (2:7) Мирошниченко забросил свою вторую шайбу в НХЛ. На счету россиянина восемь матчей в дебютном сезоне НХЛ и две заброшенные шайбы.

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