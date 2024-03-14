«Маккиннон сказал: «Я заберу эту игру». Токкет оценил обидное поражение от «Колорадо»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил поражение в матче с «Колорадо» (3:4 ОТ), в котором хоккеисты «Кэнакс» к 25-й минуте матча вели с разницей в три шайбы, но позволили сопернику перехватить инициативу, перевернуть матч и вырвать победу в овертайме.
«Маккиннон сказал: «Я заберу эту игру», и соперник начал свой камбэк. Маккиннон и другие начали летать по площадке, и мы просто не могли завладеть шайбой, будь то при форчеке или проводя атаку, просто чтобы как-то переломить ход событий. Мы слишком мягко обращались с шайбой, в основном в третьем периоде. Нам нужны были ребята, которые могли бы разобраться в подобных ситуациях, забрать для нас шайбу и удержать её», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.
На счету Маккиннона гол и результативная передача. Победную шайбу в овертайме забросил Валерий Ничушкин.
- 14 марта 2024
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