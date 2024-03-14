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«Маккиннон сказал: «Я заберу эту игру». Токкет оценил обидное поражение от «Колорадо»

«Маккиннон сказал: «Я заберу эту игру». Токкет оценил обидное поражение от «Колорадо»
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет оценил поражение в матче с «Колорадо» (3:4 ОТ), в котором хоккеисты «Кэнакс» к 25-й минуте матча вели с разницей в три шайбы, но позволили сопернику перехватить инициативу, перевернуть матч и вырвать победу в овертайме.

«Маккиннон сказал: «Я заберу эту игру», и соперник начал свой камбэк. Маккиннон и другие начали летать по площадке, и мы просто не могли завладеть шайбой, будь то при форчеке или проводя атаку, просто чтобы как-то переломить ход событий. Мы слишком мягко обращались с шайбой, в основном в третьем периоде. Нам нужны были ребята, которые могли бы разобраться в подобных ситуациях, забрать для нас шайбу и удержать её», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

На счету Маккиннона гол и результативная передача. Победную шайбу в овертайме забросил Валерий Ничушкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Миллер (Коул, Бёзер) – 00:24     2:0 Михеев (Миллер, Задоров) – 02:44     3:0 Задоров (Гарланд, Десмит) – 24:23     3:1 Рантанен (Тэйвз, Миттельштадт) – 39:57     3:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 43:19 (pp)     3:3 Колтон (Вуд) – 48:43     3:4 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 60:30 (pp)    
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