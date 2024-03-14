Кудашов — о Чернышове в МХЛ: у «Алмаза» Муханов и Ильин не уходят с поля. Это для чего?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не поддерживает практику клубов КХЛ отправлять молодых игроков в клубы МХЛ для борьбы в плей-офф.

«Отправлю ли Чернышова в МХЛ на решающий матч серии первого раунда? Ну, смотрите. Давайте рассуждать так: вот мы отправили туда Чернышова, значит, например, Рябкин получит меньше игрового времени. А Молодёжная лига создана в первую очередь для того, чтобы молодые игроки проходили через такие сложные игры и такие серии, чтобы они прожили это.

Вот хорошо – у «Алмаза» сейчас играют Муханов и Ильин, которые не уходят с поля. И что? Это для чего?

«Торпедо» сейчас тоже отправило Артамонова и Силаева в МХЛ? Вот я об этом вам и говорю. Я хочу это вам всем объяснить. У нас в МХЛ, когда наступает плей-офф, выигрывает тот клуб, у которого основная команда вылетела из плей-офф КХЛ и больше игроков спустила. Вот у нас только так происходит, а я считаю, что те ребята, которые у нас играли большую часть сезона в МХЛ, они и должны через это пройти, через такие матчи, как вчера с двумя овертаймами. Получится – будет здорово. Они такой большой шаг вперёд сделали, и завтрашнюю игру они должны пережить. Но я не знаю – сыграют завтра Чернышов и Римашевский или нет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.