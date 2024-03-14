Главный тренер «Нефтехимика» оценил новое правило в КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил новое правило в КХЛ, по которому игроку запрещено держать шайбу за собственными воротами более трёх секунд.

«Правило о запрете на пассивное действие за воротами соперника? У нас, тренерского штаба, с первого дня присутствия это было запрещено. Сразу. Поэтому нас это никак не коснулось. Мы за воротами не стоим. У нас движение только вперёд.

Сколько человек из МХЛ попробуют закрепиться в основной команде? Мы выбрали ряд игроков, и все они будут приглашены к нам на сборы. Посмотрим уже по итогам этих сборов, кто сможет закрепиться, кто в Ижевск поедет. Все игроки, которые переросли команду МХЛ? Нет, не все», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.