КХЛ рассказала о реализации антидопинговой программы в нынешнем сезоне

В плей-офф сезона-2023/2024 были протестированы игроки всех команд, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Отмечается, что КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы совместно с РУСАДА.

Во время регулярных чемпионатов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ сезона-2023/2024 были сделаны 122 теста по заказу лиги. В плей-офф проводится более интенсивное тестирование, в частности в первом раунде плей-офф КХЛ были протестированы 48 хоккеистов, представляющие все 16 команд, вышедших в розыгрыш Кубка Гагарина.

Напомним, ранее стало известно, что дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал игроков клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» на один год. Отмечалось, что у 37 хоккеистов молодёжного клуба были выявлены следы использования мельдония.