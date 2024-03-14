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Фридман назвал условия нового возможного контракта Кросби с «Питтсбургом»

Фридман назвал условия нового возможного контракта Кросби с «Питтсбургом»
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Журналист и инсайдер Эллиотт Фридман поделился подробностями нового возможного контракта капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с «пингвинами».

«Ему предлагают два или три года контракта на общую сумму $ 10,5 млн», — написал Фридман в статье на сайте Sportsnet.

Напомним, действующее соглашение 36-летнего канадца с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитано до завершения сезона-2024/2025.

Сидни Кросби — двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014), чемпион мира (2015), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и член «Тройного золотого клуба».

В нынешнем сезоне Кросби сыграл 64 встречи, в которых забросил 32 шайбы и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 64 очка с показателем полезности «+5».

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