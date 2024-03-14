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НХЛ и НХЛПА достигли договорённости о расторжении контракта Перри с «Чикаго»

НХЛ и НХЛПА достигли договорённости о расторжении контракта Перри с «Чикаго»
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Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ (НХЛПА) достигли договорённости о расторжении контракта нападающего Кори Перри с «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в начале февраля 2024 года сообщалось, что Перри подал жалобу на расторжение контракта с «Блэкхоукс». Кори считал, что у «Чикаго» не было надлежащих оснований для расторжения его контракта.

Напомним, «Чикаго» обвинил хоккеиста в нарушении режима и условий контракта, расторгнув соглашение с игроком в конце ноября прошлого года. 22 января клуб «Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании с нападающим годичного контракта на минимальную зарплату в $ 775 тыс.

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