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Каролина Харрикейнз – Флориду Пантерз 4:0, как сыграли, победила Каролина Харрикейнз, результат матча НХЛ 15 марта

Голы Кузнецова и Свечникова помогли «Каролине» всухую обыграть «Флориду»
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Сегодня, 15 марта, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Стаал, Славин) – 19:11     2:0 Нечас (Орлов, Гюнцель) – 22:46     3:0 Кузнецов (Чатфилд) – 28:27     4:0 Свечников (Славин) – 55:42    

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились российские форварды Евгений Кузнецов и Андрей Свечников, а также Сет Джарвис и Мартин Нечас. Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности «-2». Вратарь гостей Сергей Бобровский сделал 31 сейв.

После 66 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 86 очками. «Флорида» осталась в лидерах в той же конференции конференции, набрав 94 очка в 67 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флорида» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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Турнирная таблица НХЛ

Кузнецов впервые вышел на тренировку в составе «Каролины»:

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