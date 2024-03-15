Голы Кузнецова и Свечникова помогли «Каролине» всухую обыграть «Флориду»

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Сегодня, 15 марта, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились российские форварды Евгений Кузнецов и Андрей Свечников, а также Сет Джарвис и Мартин Нечас. Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности «-2». Вратарь гостей Сергей Бобровский сделал 31 сейв.

После 66 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 86 очками. «Флорида» осталась в лидерах в той же конференции конференции, набрав 94 очка в 67 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Флорида» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Кузнецов впервые вышел на тренировку в составе «Каролины»: