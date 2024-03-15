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Кучеров вышел на 4-е место по количеству пятиочковых игр среди действующих игроков НХЛ

Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами.

Таким образом, этот матч стал уже шестым за карьеру Кучерова в НХЛ, в котором ему удалось отметиться пятью набранными очками. По этому показателю россиянин сравнялся с Сидни Кросби, Брэдом Маршаном и Леоном Драйзайтлем и вышел на четвёртое место среди действующих игроков лиги. Лидером является звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 11 матчей с пятью результативными баллами.

Отметим, что второе место в этом списке принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (8 аналогичных матчей).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кучерова 112 (39+73) очков в 65 матчах.