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Кучеров вышел на 4-е место по количеству пятиочковых игр среди действующих игроков НХЛ

Кучеров вышел на 4-е место по количеству пятиочковых игр среди действующих игроков НХЛ
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Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами.

Таким образом, этот матч стал уже шестым за карьеру Кучерова в НХЛ, в котором ему удалось отметиться пятью набранными очками. По этому показателю россиянин сравнялся с Сидни Кросби, Брэдом Маршаном и Леоном Драйзайтлем и вышел на четвёртое место среди действующих игроков лиги. Лидером является звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 11 матчей с пятью результативными баллами.

Отметим, что второе место в этом списке принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (8 аналогичных матчей).

Всего в нынешнем сезоне на счету Кучерова 112 (39+73) очков в 65 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 13:58     0:2 Шнайдер (Зибанеджад, Рослович) – 16:56     1:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41     2:2 Дюклер (Пойнт, Кучеров) – 38:43     2:3 Рослович (Фокс, Крайдер) – 41:48     3:3 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 43:41     4:3 Стэмкос (Пойнт, Чирелли) – 52:45 (pp)     5:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:48     6:3 Кучеров (Пойнт, Пол) – 56:22    
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