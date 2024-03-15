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Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал дебют Марата Хуснутдинова

Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал дебют Марата Хуснутдинова
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о первой игре российского форварда Марата Хуснутдинова в НХЛ.

«Он показал то, в чём действительно хорош. Безусловно, он умный игрок и понимает, как играть без шайбы. На протяжении всей игры Марат ложился под шайбу, делая блоки, он хорош во многих областях. Вероятно, во втором периоде он почувствовал себя более комфортно, стал больше владеть шайбой, и мы увидели, на что он способен в атаке», — приводит слова Хайнса The Athletic.

Сегодня ночью Хуснудтинов провёл свой дебютную игру за «Миннесоту», в домашнем матче с «Анахаймом». Победу со счётом 2:0 одержали хозяева льда.

Хоккеист провёл на льду 15 смен (11.54), очков не набрал, сделал четыре блока, провёл один силовой приём и выиграл 67% вбрасываний.

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