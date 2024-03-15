Артюхин — о серии двух «Динамо»: нелёгкий первый раунд для победителя регулярки

Экс-хоккеист клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился мнением о серии плей-офф между минским и московским «Динамо».

«В серии минского и московского «Динамо» была интрига. Минчане играли здорово, цеплялись дома и создали много неприятных моментов для соперника. Да и в Москве тоже выиграли. Пришлось понервничать тренерскому штабу и игрокам московского «Динамо». Думаю, что это был нелёгкий первый раунд для победителя регулярки.

В этой паре счёт не отражает того, что происходило на площадке. Кто-то может подумать, что это была лёгкая прогулка, но на самом деле это не так. Надо отдать должное минскому «Динамо», — сказал Артюхин в программе КХЛ ТВ «На связи».

В первом рануде московское «Динамо» одержало победу над одноимённой командой из Минска со счётом 4-2 в серии. Следующим соперником москвичей станет челябинский «Трактор», серия начнётся 16 марта в Москве.