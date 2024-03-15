Экс-форвард СКА и «Авангарда» назвал серию-украшение первого раунда Кубка Гагарина

Экс-форвард СКА и «Авангарда», заслуженный мастер спорта Алексей Кознев назвал противостояние «Салавата Юлаева» и «Трактора» (2-4) украшением первого раунда Кубка Гагарина — 2024.

«Вылет «Салавата»? Были хорошие, эмоциональные, динамичные игры. Это украшение первого раунда. Была борьба, драки как способ завоевать преимущество. «Трактор» использовал лучшие свои шансы, хотя доминировал «Салават». Уфимцы хорошо прошли регулярный чемпионат, вышли в плей-офф», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в прошлом сезоне-2022/2023 «Салават Юлаев» также вылетел из борьбы за Кубок Гагарина в первом раунде. Тогда уфимцы в серии из шести матчей уступили владивостокскому «Адмиралу» (2-4).