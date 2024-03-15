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Тренер «Миннесоты»: в последнее время Капризов сыграл огромную роль в нашем успехе

Тренер «Миннесоты»: в последнее время Капризов сыграл огромную роль в нашем успехе
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского форварда клуба Кирилла Капризова в последних встречах «дикарей». В 23 играх, начиная с 19 января, Капризов забил больше всех в лиге — 21 гол. С 38 очками за этот промежуток форвард занимает третье место после Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона.

«Для него, чем больше забиваешь, тем лучше себя чувствуешь. Чем лучше вы себя чувствуете, тем больше очков вы набираете. Очевидно, в последнее время он сыграл огромную роль в нашем успехе», — приводит слова Хайнса портал The Athletic.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов сыграл 60 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 40 результативных передач, набрав в общей сложности 74 очка.

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