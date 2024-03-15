Тренер «Каролины»: раньше я ненавидел чёртову «птичку» Кузнецова, теперь она мне нравится

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об отношении к фирменному празднованию голов со стороны российского нападающего клуба Евгения Кузнецова.

«Раньше я ненавидел эту чёртову „птичку“ Кузнецова, но теперь она мне нравится», — заявил Бриндамор после встречи с «Флоридой Пантерз».

Минувшей ночью «Харрикейнз» на домашней арене принимала «Флориду». Со счётом 4:0 победу одержали хозяева. Один из голов забросил Кузнецов, это шайба стала первой для нападающего после возвращения из АХЛ и обмена в «Каролину».

Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова. У нападающего действует контракт до конца следующего сезона на сумму $ 7,8 млн.