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Форвард «Динамо» рассказал, чувствует ли он себя героем первого раунда плей-офф КХЛ

Форвард «Динамо» рассказал, чувствует ли он себя героем первого раунда плей-офф КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о своей успешной игре в серии с минскими одноклубниками (4-2).

«Пять очков в серии? Стараюсь об этом не думать. Где-то повезло, где-то удачно сложились обстоятельства, где-то очень хорошо сыграли партнёры. Я набрал пять очков. Завтра их наберёт кто-то другой.

Чувствую ли себя героем серии, так как набирал очки в каждом из победных матчей? На самом деле даже и не задумывался об этом, пока вы мне не сказали. Не делал на этом никакого акцента. Просто работал. Всё звено работало. И вся команда работала», — сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В Кубке Гагарина — 2024 Артём Ильенко сыграл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
«Не думал об этом, пока не сказали». Интервью с героем «Динамо» в первом раунде плей-офф
Эксклюзив
«Не думал об этом, пока не сказали». Интервью с героем «Динамо» в первом раунде плей-офф
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