Главный тренер «Торонто» объяснил отсутствие Ильи Любушкина на тренировке клуба

Главный тренер «Торонто Мйэпл Лифс» Шелдон Киф объяснил отсутствие российского защитника клуба Ильи Любушкина на тренировке команды.

«В матче с «Филадельфией Флайерз» он получил несколько ударов и чувствует себя не очень хорошо. Мы всё ещё надеемся, что он будет доступен к игре с «Каролиной Харрикейнз», но нам просто нужно посмотреть, в каком состоянии он будет», — приводит слова Кифа журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в первом после перехода из «Анахайм Дакс» матче Любушкин получил удар в голову и больше участия во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б) не принимал.

Всего в нынешнем сезоне Любушкин сыграл 61 встречу, в которой набрал шесть результативных передач.