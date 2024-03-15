В московском «Динамо» назвали причины вылета команды из плей-офф МХЛ

Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Антон Корредор высказался о поражении в серии 1/8 финала МХЛ от череповецкого «Алмаза» (2-3 в серии).

«Сегодня не хватило свежести. Мало того, что у нас в команде молодые ребята, так ещё и весь гладкий чемпионат они отыграли без замен. К тому же выпал лидер (Матвей Максимов. – Прим. «Чемпионата»), тогда как у «Алмаза» шла постоянная ротация, и к ним ещё и добавились игроки из КХЛ. Поэтому в первую очередь нам не хватило свежести.

Психологически просели после поражения во втором овертайме? Знаете, когда мы приехали в Череповец при счёте 2-0 в серии, мы серьёзно поговорили с ребятам, и я им сказал, что сейчас всё только начинается. Но из-за того, что молодёжь ещё не опытна, немного не услышали и первый матч проиграли. Потом владели инициативой во второй игре, но одно удаление и одна ошибка во втором овертайме, конечно, нас очень серьёзно подрубили.

К сожалению, пока не хватает нам опыта матчей плей-офф, чтобы где-то перегруппироваться и где-то понять, что нужно держать фокус и концентрацию», — передаёт слова Корредора корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.