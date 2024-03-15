Корредор: в плей-офф остановились на Ерёменко. Это была осознанная история

Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Антон Корредор рассказал, почему в серии плей-офф МХЛ с «Алмазом» в воротах бело-голубых играл Максим Ерёменко — сын легендарного голкипера Александра Ерёменко.

«Почему голкипер Егоров не сыграл ни одного матча в плей-офф? Сейчас Егор приболел, но вообще это была осознанная история. Мы выбирали всем штабом, советовались и приняли решение – остановиться на Ерёменко. Поэтому в плей-офф играл Максим», — передаёт слова Корредора корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Антон Корредор высказался о поражении в серии 1/8 финала МХЛ от череповецкого «Алмаза» (2-3 в серии). Напомним, в регулярке московский клуб занял четвёртое место в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции.