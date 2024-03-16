Копитар установил очередной рекорд всех времён в истории «Лос-Анджелеса»

В эти минуты в Чикаго проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент позади два периода, счёт 5:0 в пользу гостей.

Нападающий «Кингз» Анже Копитар отметился к этому моменту дублем.

Таким образом, на счету 36-летнего словенца стало 20 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Это уже 13-й сезон в карьере Копитара в НХЛ, в котором ему удалось преодолеть отметку в 20 голов. По этому показателю Копитар вышел на чистое первое место в истории франшизы, обойдя Марселя Дионна, Люка Робитайла и Дэйва Тэйлора (у всех трёх — 12 аналогичных сезонов).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Копитара, с учётом этой игры, 55 (20+35) очков в 66 матчах.