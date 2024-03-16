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Копитар установил очередной рекорд всех времён в истории «Лос-Анджелеса»

Копитар установил очередной рекорд всех времён в истории «Лос-Анджелеса»
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В эти минуты в Чикаго проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На данный момент позади два периода, счёт 5:0 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
0 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дюбуа (Спенс, Дано) – 03:10 (pp)     0:2 Лаферрье (Рой, Дюбуа) – 05:33     0:3 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 08:03     0:4 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 14:19     0:5 Спенс (Лаферрье, Энглунд) – 22:31    

Нападающий «Кингз» Анже Копитар отметился к этому моменту дублем.

Таким образом, на счету 36-летнего словенца стало 20 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Это уже 13-й сезон в карьере Копитара в НХЛ, в котором ему удалось преодолеть отметку в 20 голов. По этому показателю Копитар вышел на чистое первое место в истории франшизы, обойдя Марселя Дионна, Люка Робитайла и Дэйва Тэйлора (у всех трёх — 12 аналогичных сезонов).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Копитара, с учётом этой игры, 55 (20+35) очков в 66 матчах.

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