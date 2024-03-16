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Копитар обошёл Гретцки по количеству матчей с двумя или более голами в истории «Кингз»

Копитар обошёл Гретцки по количеству матчей с двумя или более голами в истории «Кингз»
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Этой ночью в Чикаго прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» крупно уступили «Лос-Анджелес Кингз» (0:5).

Нападающий гостей Анже Копитар отметился в этой встрече дублем.

Таким образом, этот матч стал уже 46-м для словенского хоккеиста за карьеру в «Кингз», в котором ему удалось забросить более одной шайбы. По этому показателю он обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 45 матчей за «Лос-Анджелес» с двумя или более голами.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 36-летнего Копитара 55 (20+35) очков в 66 матчах.

«Кингз» набрали 79 очков и занимают третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, продолжая борьбу за участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дюбуа (Спенс, Дано) – 03:10 (pp)     0:2 Лаферрье (Рой, Дюбуа) – 05:33     0:3 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 08:03     0:4 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 14:19     0:5 Спенс (Лаферрье, Энглунд) – 22:31    
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