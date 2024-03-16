Копитар обошёл Гретцки по количеству матчей с двумя или более голами в истории «Кингз»

Этой ночью в Чикаго прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» крупно уступили «Лос-Анджелес Кингз» (0:5).

Нападающий гостей Анже Копитар отметился в этой встрече дублем.

Таким образом, этот матч стал уже 46-м для словенского хоккеиста за карьеру в «Кингз», в котором ему удалось забросить более одной шайбы. По этому показателю он обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 45 матчей за «Лос-Анджелес» с двумя или более голами.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 36-летнего Копитара 55 (20+35) очков в 66 матчах.

«Кингз» набрали 79 очков и занимают третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, продолжая борьбу за участие в розыгрыше Кубка Стэнли.