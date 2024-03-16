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«Люблю проходить тест такими парнями». Макдэвид — в преддверии встречи с Маккинноном

«Люблю проходить тест такими парнями». Макдэвид — в преддверии встречи с Маккинноном
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Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от первой в сезоне игры с «Колорадо Эвеланш», за который выступает лидер гонки бомбардиров нынешнего сезона Натан Маккиннон.

«Всегда интересно выходить против лучших в лиге, и он (Маккиннон. — Прим. «Чемпионата») определённо попадает под эту категорию. У них есть целый ряд таких — Микко Рантанен, Кейл Макар, Девон Тэйвз — они обладают элитной группой, и я люблю проходить тест такими парнями», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

На данный момент Макдэвид занимает третью строчку в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ, имея в своём активе 106 (25+81) очков, отставая от Маккиннона (115) на девять баллов. Второе место занимает российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (112).

Матч между «Эдмонтоном» и «Колорадо» пройдёт в ночь с 16 на 17 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 04:36 (pp)     2:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 06:58 (pp)     2:1 Мирошниченко – 08:30     2:2 Макмайкл (Овечкин, Пасиоретти) – 10:55 (pp)     3:2 Хайман (Макдэвид, Кулак) – 11:24     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 34:13     5:2 Хайман (Бушар, Драйзайтль) – 39:08 (pp)     6:2 Фёгеле (Маклауд, Драйзайтль) – 50:43     7:2 Браун (Кейн, Хенрик) – 51:00    
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