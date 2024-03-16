«Люблю проходить тест такими парнями». Макдэвид — в преддверии встречи с Маккинноном

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от первой в сезоне игры с «Колорадо Эвеланш», за который выступает лидер гонки бомбардиров нынешнего сезона Натан Маккиннон.

«Всегда интересно выходить против лучших в лиге, и он (Маккиннон. — Прим. «Чемпионата») определённо попадает под эту категорию. У них есть целый ряд таких — Микко Рантанен, Кейл Макар, Девон Тэйвз — они обладают элитной группой, и я люблю проходить тест такими парнями», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

На данный момент Макдэвид занимает третью строчку в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ, имея в своём активе 106 (25+81) очков, отставая от Маккиннона (115) на девять баллов. Второе место занимает российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (112).

Матч между «Эдмонтоном» и «Колорадо» пройдёт в ночь с 16 на 17 марта.