Ноблох: чтобы победить «Колорадо», мы должны ограничить возможности Маккиннона

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох поделился ожиданиями от первой встречи в сезоне между звёздными нападающими Коннором Макдэвидом и Натаном Маккинноном в матче его команды с «Колорадо Эвеланш», который пройдёт в ночь с 16 на 17 марта на домашней арене «нефтяников».

«Как болельщику мне будет увлекательно увидеть двоих из лучших игроков в очном противостоянии — Маккиннона, лидирующего по очкам в НХЛ, и Макдэвида, который был на его месте много раз. Учитывая этот аспект, моя главная обязанность как тренера — придумать способы ограничить его (Маккиннона. — Прим. «Чемпионата») возможности, как в контексте одного матча, так и в контексте системы. Если мы хотим победить, мы должны будем снизить количество шансов, которые он будет получать», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

На данный момент Макдэвид занимает третью строчку в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ, имея в своём активе 106 (25+81) очков, отставая от лидирующего Маккиннона (115) на девять баллов. Второе место занимает российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (112).