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Фридман рассказал, в чём выиграл «Вашингтон» при сделке с «Каролиной» по обмену Кузнецова

Фридман рассказал, в чём выиграл «Вашингтон» при сделке с «Каролиной» по обмену Кузнецова
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Североамериканский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман рассказал о плюсах для «Вашингтон Кэпиталз» в сделке с «Каролиной Харрикейнз» по обмену российского форварда Евгения Кузнецова.

«Раньше были люди, которые говорили мне, что «Вашингтону» придётся заплатить «Каролине» за эту сделку. Может быть, им придётся включить пик второго раунда или что-то в этом роде.

«Кэпиталз» не только избежали необходимости предоставлять «Харрикейнз» какие-либо активы на драфте, но и получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года в окончательном соглашении. Взял на себя половину зарплаты Кузнецова, они также сэкономили $ 3,9 млн под потолком в следующем сезоне на игроке, который больше не подходит команде», — заявил Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Напомним, в результате сделки с «Каролиной» «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.

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