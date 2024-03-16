The Athletic назвал Кузнецова самым важным игроком «Каролины» на концовку регулярки

Журналисты портала The Athletic назвали российского нападающего Евгения Кузнецова самым важным игроком «Каролины Харрикейнз» на концовку регулярного сезона-2023/2024.

«При всём уважении к Фредерику Андерсену Кузнецов добавляет «Каролине» потрясающий недостающий элемент на конец регулярки. «Харрикейнз» нуждались в ещё одном квалифицированном центре, особенно с Джейком Гюнцелем в составе, и они пошли на продуманный риск.

Все идёт нормально. В четырёх матчах «Каролина» во время того, как Кузнецов был на льду, забила три шайбы, не пропустив ни разу и перебросала соперников — 26-16. Форвард также отметился заброшенной шайбой в игре с «Флоридой Пантерз», — написано в статье.

Ранее североамериканский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что игра Евгения Кузнецова в «Каролине Харрикейнз» — последняя возможность для нападающего поднять свою карьеру на прежний уровень.