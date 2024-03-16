«Если он не справится, ему конец». Фридман — о Кузнецове в «Каролине»

Североамериканский журналист и инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что игра российского форварда Евгения Кузнецова в «Каролине Харрикейнз» — последняя возможность для нападающего поднять свою карьеру на прежний уровень.

«Кузнецов знает, что это всё. Это его последний шанс. Если он не справится с этой работой, ему конец. Это рискованная игра. В этом нет никаких сомнений, и всё пойдёт по одному из двух путей. Всё или ничего. Пока что у него хорошее начало. Но всё дело в нём. Все знают, насколько он хорош. Все знают, насколько он талантлив. Но пришло время показать, что он всё ещё может играть на высшем уровне», — заявил Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Ранее Фридман рассказал о плюсах для «Вашингтон Кэпиталз» в сделке с «Каролиной» по обмену Кузнецова.