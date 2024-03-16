«Все ждали их преображения в плей-офф». Вице-чемпион мира — о вылете ЦСКА и «Ак Барса»

Вице-чемпион мира 2002 года заслуженный мастер спорта Алексей Кознев прокомментировал вылет прошлогодних финалистов розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и «Ак Барса» в первом раунде плей-офф от «Локомотива» и «Автомобилиста» соответственно.

«Можно ли назвать вылет ЦСКА или «Ак Барса» сенсациями? Основываясь на игре команд в регулярном чемпионате, они играли волнообразно, были спады, исходя из этого, сенсациями их вылет я не назову. В плей-офф все ждали преображения ЦСКА и «Ак Барса», но этого не случилось», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф-2024 с одинаковым счётом 1-4.