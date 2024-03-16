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Бурмистров назвал определяющий фактор в серии плей-офф «Металлург» — «Спартак»

Бурмистров назвал определяющий фактор в серии плей-офф «Металлург» — «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров рассказал про определяющий фактор в серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 с магнитогорским «Металлургом».

«Определяющим фактором в серии с «Магниткой» будет дисциплина прежде всего. У них классная бригада большинства, нужно свести к минимуму количество удалений, а когда их получаем – внимательно играть в меньшинстве. Значит, нужно блокировать броски, выигрывать силовую борьбу, играть чисто и аккуратно, стараться не ошибаться», — цитирует Бурмистрова «ВсёПроСпорт».

Напомним, первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ стартовали 16 марта. Сегодня сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург» Мг — «Спартак», сыграют завтра.

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