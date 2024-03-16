Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» провёл 64 силовых приёма в первом матче четвертьфинала КГ с «Локомотивом»

«Авангард» провёл 64 силовых приёма в первом матче четвертьфинала КГ с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 марта, в Омске, прошёл первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Авангард» во втором овертайме уступил ярославскому «Локомотиву» (1:2 ОТ).

Матч запомнился несколькими неординарными статистическими показателями.

Так, хоккеисты «Авангарда» провели против игроков соперника 64 силовых приёма. «Локомотив» же отметился тем, что перебросал «ястребов» практически в два раза — соотношение бросков 53 на 27 в пользу команды Игоря Никитина.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5)     1:2 Берёзкин – 89:49 (5x5)    
Материалы по теме
Первая победа «Локомотива» в Омске за 14 лет! Ярославль дожал «Авангард» на 90-й минуте
Первая победа «Локомотива» в Омске за 14 лет! Ярославль дожал «Авангард» на 90-й минуте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android