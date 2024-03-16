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«Авангард» провёл 64 силовых приёма в первом матче четвертьфинала КГ с «Локомотивом»

Сегодня, 16 марта, в Омске, прошёл первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Авангард» во втором овертайме уступил ярославскому «Локомотиву» (1:2 ОТ).

Матч запомнился несколькими неординарными статистическими показателями.

Так, хоккеисты «Авангарда» провели против игроков соперника 64 силовых приёма. «Локомотив» же отметился тем, что перебросал «ястребов» практически в два раза — соотношение бросков 53 на 27 в пользу команды Игоря Никитина.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.