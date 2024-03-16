Кудашов: у «Динамо» хорошие вратари. Я знаю, кто будет играть в следующем матче

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал игру своих голкиперов Илью Коновалова и Максима Моторыгина в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (2:4), который прошёл сегодня в Москве.
Напомним, после трёх пропущенных уже в первом периоде шайб Кудашов поменял Коновалова на Моторыгина, который доиграл встречу до конца, пропустив один гол.
«Вратари снова не выручили? У нас хорошие вратари, которые хорошо провели прошлую серию.
Будет ли сложно в такой ситуации выбрать вратаря на следующий матч? Я уже только что ответил.
Сложный ли это выбор? Нет, это будет не сложно. Я знаю, кто будет играть в следующем матче», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.
- 16 марта 2024
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