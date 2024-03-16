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Кудашов: у «Динамо» хорошие вратари. Я знаю, кто будет играть в следующем матче

Кудашов: у «Динамо» хорошие вратари. Я знаю, кто будет играть в следующем матче
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал игру своих голкиперов Илью Коновалова и Максима Моторыгина в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (2:4), который прошёл сегодня в Москве.

Напомним, после трёх пропущенных уже в первом периоде шайб Кудашов поменял Коновалова на Моторыгина, который доиграл встречу до конца, пропустив один гол.

«Вратари снова не выручили? У нас хорошие вратари, которые хорошо провели прошлую серию.

Будет ли сложно в такой ситуации выбрать вратаря на следующий матч? Я уже только что ответил.

Сложный ли это выбор? Нет, это будет не сложно. Я знаю, кто будет играть в следующем матче», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    
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