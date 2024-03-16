Кожевников — о ЦСКА: не понимаю, зачем они ставили Федотова. После армии он расклеился

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о голкипере столичного ЦСКА Иване Федотове.

«Вратарь, конечно, у ЦСКА не очень. После службы в армии что-то парень расклеился. Но это было видно давно, не мне непонятно, почему его всё время ставили. Не знаю, наберёт ли былую форму Федотов. Зависит от его характера. Посмотрим, вернётся или не вернётся. Тут нужно старание, понимание. Но это его личное дело», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Напомним, армейцы уже завершили выступления в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».