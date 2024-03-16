Хет-трик Брэди Ткачука принёс «Оттаве» победу над «Айлендерс». У Варламова — 26 сейвов

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Оттаве Сенаторз» (3:4 ОТ).
Главным героем встречи стал форвард гостей Брэди Ткачук, оформивший хет-трик, включая решающую шайбу в овертайме. Ещё один гол в составе победителей на счету Ридли Грейга.
Защитник «сенаторов» Артём Зуб записал на свой счёт результативную передачу.
У «островитян» отличились Мэтт Мартин, Кайл Палмьери и Бо Хорват.
Российский голкипер хозяев Семён Варламов отметился в этой встрече 26 сейвами.
«Оттава» одержала третью победу подряд, набрала 60 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу Атлантического дивизиона.
«Айлендерс» имеют 73 очка и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 16 марта 2024
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