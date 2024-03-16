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Хет-трик Брэди Ткачука принёс «Оттаве» победу над «Айлендерс». У Варламова — 26 сейвов

Хет-трик Брэди Ткачука принёс «Оттаве» победу над «Айлендерс». У Варламова — 26 сейвов
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Оттаве Сенаторз» (3:4 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мартин (Клаттербак, Маклин) – 04:27     1:1 Ткачук (Батерсон, Бреннстрём) – 31:46     2:1 Палмьери (Пажо, Ли) – 36:22     2:2 Грейг (Штюцле, Зуб) – 46:35     2:3 Ткачук (Штюцле, Батерсон) – 52:14 (pp)     3:3 Хорват (Добсон, Барзал) – 59:22 (pp)     3:4 Ткачук (Пинто, Штюцле) – 64:36 (pp)    

Главным героем встречи стал форвард гостей Брэди Ткачук, оформивший хет-трик, включая решающую шайбу в овертайме. Ещё один гол в составе победителей на счету Ридли Грейга.

Защитник «сенаторов» Артём Зуб записал на свой счёт результативную передачу.

У «островитян» отличились Мэтт Мартин, Кайл Палмьери и Бо Хорват.

Российский голкипер хозяев Семён Варламов отметился в этой встрече 26 сейвами.

«Оттава» одержала третью победу подряд, набрала 60 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу Атлантического дивизиона.

«Айлендерс» имеют 73 очка и идут четвёртыми в Столичном дивизионе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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