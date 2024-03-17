Голкипер «Рейнджерс» Куик обошёл Гашека по победам в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик обошёл бывшего чешского вратаря Доминика Гашека по победам в НХЛ.

В матче «Рейнджерс» с «Питтсбург Пингвинз» (7:4) Куик одержал 390-ю победу и обошёл Гашека, на счету которого 389 побед в НХЛ. Теперь американский вратарь занимает 16-е место по этому показателю.

Следующей целью Куика является Райан Миллер.

В нынешнем сезоне Куик принял участие в 23 матчах в регулярном чемпионате, в которых одержал 15 побед. Также на его счету два шат-аута. В среднем американец пропускает 2,46 шайбы за матч.

«Рейнджерс» на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции и имеют в своём активе 92 очка. «Питтсбург Пингвинз» после поражения располагается на 13-й строчке, набрав 67 очков.