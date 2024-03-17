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Голкипер «Рейнджерс» Куик обошёл Гашека по победам в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Куик обошёл Гашека по победам в НХЛ
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик обошёл бывшего чешского вратаря Доминика Гашека по победам в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Людвиг (Картер, Аччари) – 02:36     1:1 Какко (Веси, Веннберг) – 03:07     1:2 Фокс (Панарин, Трочек) – 03:33     2:2 Раст (Кросби, О'Коннор) – 12:27     2:3 Панарин (Трочек, Миллер) – 15:32     3:3 Эллер (Бантинг, Раст) – 30:10 (pp)     3:4 Панарин (Крайдер, Фокс) – 36:27 (pp)     3:5 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 37:32 (pp)     3:6 Миллер (Лафреньер, Панарин) – 44:41     4:6 Пуустинен (Смит, Эллер) – 47:23     4:7 Крайдер (Миллер) – 59:42    

В матче «Рейнджерс» с «Питтсбург Пингвинз» (7:4) Куик одержал 390-ю победу и обошёл Гашека, на счету которого 389 побед в НХЛ. Теперь американский вратарь занимает 16-е место по этому показателю.

Следующей целью Куика является Райан Миллер.

В нынешнем сезоне Куик принял участие в 23 матчах в регулярном чемпионате, в которых одержал 15 побед. Также на его счету два шат-аута. В среднем американец пропускает 2,46 шайбы за матч.

«Рейнджерс» на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции и имеют в своём активе 92 очка. «Питтсбург Пингвинз» после поражения располагается на 13-й строчке, набрав 67 очков.

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