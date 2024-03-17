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Артемий Панарин отметился 500-й результативной передачей в НХЛ

Артемий Панарин отметился 500-й результативной передачей в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 500-ю результативную передачу за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Людвиг (Картер, Аччари) – 02:36     1:1 Какко (Веси, Веннберг) – 03:07     1:2 Фокс (Панарин, Трочек) – 03:33     2:2 Раст (Кросби, О'Коннор) – 12:27     2:3 Панарин (Трочек, Миллер) – 15:32     3:3 Эллер (Бантинг, Раст) – 30:10 (pp)     3:4 Панарин (Крайдер, Фокс) – 36:27 (pp)     3:5 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 37:32 (pp)     3:6 Миллер (Лафреньер, Панарин) – 44:41     4:6 Пуустинен (Смит, Эллер) – 47:23     4:7 Крайдер (Миллер) – 59:42    

Форвард забил два гола и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (7:4). После этого матча россиянин вернулся в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона, записав в свой актив 93 очка.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 657 матчах, в которых записал в свой актив 254 голов и 500 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+149».

«Рейнджерс» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в своём активе 92 очка. «Питтсбург» после поражения располагается на 13-й строчке, набрав 67 очков.

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