Артемий Панарин отметился 500-й результативной передачей в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 500-ю результативную передачу за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Форвард забил два гола и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (7:4). После этого матча россиянин вернулся в топ-5 лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона, записав в свой актив 93 очка.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 657 матчах, в которых записал в свой актив 254 голов и 500 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+149».

«Рейнджерс» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в своём активе 92 очка. «Питтсбург» после поражения располагается на 13-й строчке, набрав 67 очков.