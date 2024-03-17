Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко сделал первую передачу за карьеру в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода гости впереди — 2:1.
Первый гол столичной команды в этом матче забил нападающий Том Уилсон, ассистентом которого выступил российский форвард Иван Мирошниченко. 20-летний россиянин сегодня проводит 10-й матч за карьеру в лиге, и выполненная голевая передача стала для форварда первой в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бёзер (Хьюз, Михеев) – 01:11 1:1 Уилсон (Мирошниченко, Карлсон) – 26:01 1:2 Овечкин (Макмайкл, Алексеев) – 27:54
В нынешнем сезоне на счету Мирошниченко стало 3 (2+1) очка в 10 матчах при показателе полезности «-1» и 4 минутах штрафного времени. В среднем за матч Иван проводит на льду 11 минут 18 секунд.
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