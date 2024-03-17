Никита Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы» по количеству сезонов с 40+ голами

Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1). Российский форвард гостей Никита Кучеров записал на свой счёт гол и голевую передачу.

Таким образом, в активе Кучерова теперь 40 заброшенных шайб и 74 результативные передачи в текущем сезоне НХЛ. Он стал вторым игроком в истории «Тампы» по количеству сезонов с 40+ голами в лиге. Первым в данном списке идёт Стивен Стэмкос. В активе 34-летнего канадского форварда шесть таких сезонов.

Напомним, на данный момент у Кучерова 114 очков (40+74) в текущей регулярке. Он отстаёт на одно очко от идущего на первом месте в гонке бомбардиров Натана Маккиннона, у которого 115 баллов (42+73).