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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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Экс-форвард СКА предположил, сможет ли «Автомобилист» навязать борьбу в серии с армейцами

Экс-форвард СКА предположил, сможет ли «Автомобилист» навязать борьбу в серии с армейцами
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Бывший нападающий СКА, заслуженный мастер спорта Алексей Кознев предположил, сможет ли «Автомобилист» навязать борьбу в серии с армейцами. Первый матч второго раунда плей-офф пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск.

«Может ли «Автомобилист» навязать борьбу СКА? Если разбирать серию с «Ак Барсом», то «Автомобилист» показал, что умеет хорошо обороняться, знает, как это делать. Для них серия с «Ак Барсом» сложилась идеально, всё сошлось в одной точке. Постоянно такую удачу и элементы везения будет сложно заслужить. Такие игры редкость. Второй раунд будет показательным, СКА — соперник другого плана, если сравнивать стили игры «Ак Барса» и СКА, то они отличаются. Будет интересная серия.

СКА, в свою очередь, обыграл «Торпедо», в первых двух победных матчах с «Торпедо» у СКА доминировало звено Глотова, в других большую роль сыграла тройка Гальченюк — Бардаков — Галимов. Третье звено СКА сделало результат», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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