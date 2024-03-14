Кулак единомышленников вместо «шабашников». «Автомобилист» разрушил стереотипы о себе

Последние несколько сезонов каждую весну я писал тексты о том, как «Автомобилист» опять закончил сезон раньше, чем все ожидали от команды с таким бюджетом и составом. Всё это напоминало дурную экранизацию «Дня сурка», потому что проблемы команды и тезисы в текстах не менялись год от года. Менеджмент делал ставку на легионеров, которые выбивали бонусы в регулярке и пропадали весной, молодёжи редко доверяли в основном составе, перешедшие как НСА хоккеисты в Екатеринбурге стабильно деградировали, а сам «Автомобилист» как будто даже не пытался быть интересным клубом.

Откровенно говоря, в этом сезоне всё снова шло к тому, чтобы появился очередной такой текст с констатацией тех же фактов. «Автомобилист» побеждал на старте сезона, но не показывал фантастической игры: помогали отличная реализация моментов и индивидуальный скилл легионеров. В конце осени команду накрыл кризис: 10 поражений подряд не было, но победы вымучивались с трудом, а от отдельных матчей (1:5 с «Амуром», 1:4 с минским «Динамо», 2:5 с «Куньлунем») разило тотальной игровой безнадёжностью. В кулуарах снова вспомнили старые разговоры о том, что многие игроки приезжают в Екатеринбург для того, чтобы заработать хорошие деньги без большого давления, «пошабашить».

Начало декабря «Автомобилист» встречал на седьмом месте, но по потерянным очкам «Амур» с девятого места отставал лишь на балл. Уже появились слухи о том, что в Екатеринбург может приехать Илья Воробьёв, однако во время перерыва на Матч звёзд директор клуба Максим Рябков всё это опроверг. «Заварухин – наш главный тренер, так и Широков – наш капитан. Расставание с ними – абсолютные выдумки. Хочу поставить здесь точку», — чеканная формулировка не оставляла никакой возможности двойного толкования. После паузы «Автомобилист» выиграл 7 матчей из 10 и снова вернулся на позиции вблизи топ-4 Востока — во многом за счёт того, что легионеры стали набирать очки.

Николай Заварухин Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Пожалуй, пофигизма после Нового года в действиях «Автомобилиста» не проглядывалось, но и атакующего хоккея – тоже. В прошлом году «Авто» первые полтора месяца играл так, что у всех челюсть отваливалась, но довольно быстро вау-эффект пропал, хотя Рябков на итоговой пресс-конференции весной заявил: «Именно эту команду хотелось как можно дольше показывать людям – с тем хоккеем, в который мы играли. Мы реально играли большинство матчей с позиции силы, играли в хоккей атакующий». Но в этом году «Авто» был одной из самых «низовых» команд лиги: лишь 4,71 гола в среднем за игру, меньше было у «Локомотива» и «Ак Барса».

«Автомобилист» в этом году в атаке чем-то напоминал команду Владимира Крикунова: не зря Николай Заварухин работал в его штабе и всегда отмечал роль ветерана в своём тренерском развитии. В большинстве матчей сезона позиционные атаки зачастую строились на том, что защитники от синей набрасывали шайбу на пятак, где её пытались закопать с подставлений и добиваний, но чаще всего это не получалось. В отдельных матчах команда включала хороший прессинг, но чаще всего ставила на консервативное и плотное построение в средней зоне, которое преодолеть было сложно — а особенно сложно было это сделать при преимуществе команды по счёту.

В общем, по рисунку игры это была скорее «Сибирь», но при этом хоккеисты, собранные в команде, были классом выше. Алексей Макеев говорил в январском интервью: «У Николая Николаевича акцент сделан на оборону – чтобы вся пятёрка оборонялась. В атаку заставляют четвёртого защитника подключаться, но моё личное мнение — этого мало. В хоккее современные тенденции заключаются в том, что надо пятёркой отыграть в обороне и пятёркой атаковать. Тяжело трём нападающим против пятерых соперников атаковать». С этими вводными данными успех против «Ак Барса» представлялся маловероятным: сложно было представить, что Билялетдинова кто-то переиграет в оборонительный хоккей.

Возможно, ключевым моментом серии стало отсутствие в составе «Автомобилиста» Стефана Да Косты. Французский легионер — это почти живое воплощение команды последних лет: большой скилл, который в решающий момент куда-то пропадал. Например, в прошлогодней серии с «Металлургом» Да Коста набрал очки в основном в большинстве, а в равных составах у него лишь два очка за семь игр. Если верить слухам, то Да Коста покинул предпоследний матч регулярки с «Барысом» из-за достижения бонуса за набранные очки в регулярке, сказавшись больным, хотя в первом периоде набрал 0+2.

Ответы Николая Заварухина на вопросы о Да Косте были уклончивыми: «он в списке травмированных», «сложный вопрос» — никакой конкретики не было, что как бы намекало на то, что ситуация действительно непростая. Заварухин во время своей работы в «Сибири» говорил в интервью, что во время его работы в «Автомобилисте» один из легионеров с истекающим контрактом бросил играть во время серии с «СЮ» в плей-офф-2019. Фамилия не называлась, но под это условие в том составе подходил только Да Коста.

И сейчас статус игрока остаётся неясным: Н. Заварухин ответил на вопрос, сыграют ли Да Коста и Голышев в первой игре со СКА

После этого в «Автомобилисте» оставалось только одно чисто игровое звено: Широков — Валк — Мэйсек. В номинально первом сочетании выходили работяги Хрипунов и Обидин, которых центрил неплохо защищающийся Бывальцев, в третьей тройке — другой оборонительный центр Романцев, хорошо играющий в меньшинстве универсал Макеев и снайпер Голышев, четвёртую тройку составляли молодые и заряженные парни из «Горняка». Это уже больше походило на ту команду Заварухина, которая в 2020-м проходила первый раунд — и в плей-офф «Автомобилист» сыграл как один самоотверженный кулак, который не проигрывал единоборства, всегда ложился под шайбу. Символом этого можно считать защитника Кирилла Воробьёва, который сделал 29 блок-шотов за пять игр.

Андрей Обидин и Алексей Бывальцев Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Сила этого «Автомобилиста» уже не чисто в индивидуальном мастерстве, а в первую очередь в духе и организации. Это касается не только обороны, но и игры в неравных составах. У «Авто» достаточно скилловых форвардов, чтобы реализовывать большинство — спецбригада клуба играет так, словно изучила стиль друг друга наизусть. Это же касается и меньшинства, которое было лучшим в регулярке: оно работает без провалов, очень чётко, каждый знает свою роль и не проваливается на ровном месте. К старым версиям «Авто» прекрасно подходила цитата великого Герба Брукса: «Эта команда недостаточно талантлива, чтобы побеждать за счёт таланта» — теперь есть и кое-что другое.

И в этом плане класс СКА может быть легко нивелирован. Мастерство игроков Петербурга уходит на рельсовый хоккей с большим количеством бросков. Например, в прошлом очном матче в Екатеринбурге СКА пытался заряжать чуть ли не с любой возможной позиции сразу после получения шайбы, вскоре «Автомобилист» адаптировался и стал убегать в контратаки, где бросал меньше, но создавал отличные моменты. Чтобы растащить оборону «Автомобилиста», игрокам СКА надо будет принимать нестандартные решения — и есть большие сомнения, что игравший весь год в один хоккей СКА и его штаб способен за неделю перестроить эту команду на другой стиль.

Правда, проблема в созидании есть и у «Автомобилиста». Если вспомнить голы в равных составах в серии с «Ак Барсом», то они приходили после большинства, после контратак, когда «АБ» летел отыгрываться, наконец, после того, как Билялов сам себе завёз щитком шайбу. Лишь один гол вырос из владения шайбы в чужой зоне — собственно, победный в серии от Семёна Кизимова. С другой стороны, надо ли это «Авто»? СКА со своей силовой борьбой на грани фола будет часто удаляться (в первом раунде питерцы 20 раз играли в меньшинстве за пять игр — третье место в лиге), и это даст прекрасный шанс спецбригаде показать себя.

Резюмируя: «Автомобилист» точно не надо списывать со счетов во втором раунде. Однако эта команда должна не проиграть в первую очередь сама себе. В составе больше не должно быть людей, для которых победа в плей-офф стоит на втором плане. Самоотверженность, боевые качества, воля — без этого победа любого андердога в плей-офф невозможна, и нынешний «Автомобилист» впервые за очень долгий срок показал, что может показывать эти качества в матчах на выбывание.