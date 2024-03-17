Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 17 марта

Сегодня, 17 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут встречи 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроет матч в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет на своей площадке «Спартак». Матч начнётся в 14:30 мск.

Во втором матче игрового дня в Санкт-Петербурге СКА на своей площадке сразится с «Автомобилистом». Матч начнётся в 17:00 мск.

Напомним, следующие матчи в данных сериях будут сыграны 19, 21, 23 и, при необходимости 25, 27 и 29 марта.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Металлург» в шести матчах оказался сильнее хабаровского «Амура». «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в пяти матчах. Петербургские армейцы в первом раунде Кубка Гагарина обыграли «Торпедо» в пяти матчах. «Автомобилист» со счётом 4-1 в серии обыграл казанский «Ак Барс».