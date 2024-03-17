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«Он умный игрок, у него огромный потенциал». Уилсон — о голевой передаче Мирошниченко

«Он умный игрок, у него огромный потенциал». Уилсон — о голевой передаче Мирошниченко
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон оценил результативный пас российского форварда «Кэпиталз» Ивана Мирошниченко. Для россиянина эта передача стала первой в 10 матчах в НХЛ. Мирошниченко отдал пас с неудобной руки, находясь спиной к воротам.

«У него огромный потенциал, в этом моменте он сыграл потрясающе. Можно сказать, что он умный игрок. По мере того, как он чувствует себя более комфортно в лиге, он начинает действительно хорошо играть и хорошо читать игру. Я показал ему кое-что на iPad в в предыдущем матче, а затем он исполнил эту передачу сегодня вечером», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Мирошниченко стало 3 (2+1) очка в 10 матчах при показателе полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бёзер (Хьюз, Михеев) – 01:11     1:1 Уилсон (Мирошниченко, Карлсон) – 26:01     1:2 Овечкин (Макмайкл, Алексеев) – 27:54    
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