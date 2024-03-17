«Он умный игрок, у него огромный потенциал». Уилсон — о голевой передаче Мирошниченко

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон оценил результативный пас российского форварда «Кэпиталз» Ивана Мирошниченко. Для россиянина эта передача стала первой в 10 матчах в НХЛ. Мирошниченко отдал пас с неудобной руки, находясь спиной к воротам.

«У него огромный потенциал, в этом моменте он сыграл потрясающе. Можно сказать, что он умный игрок. По мере того, как он чувствует себя более комфортно в лиге, он начинает действительно хорошо играть и хорошо читать игру. Я показал ему кое-что на iPad в в предыдущем матче, а затем он исполнил эту передачу сегодня вечером», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Мирошниченко стало 3 (2+1) очка в 10 матчах при показателе полезности «-1».